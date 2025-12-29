ABD'de kritik Trump-Zelenski görüşmesi: Yüzde 90 anlaştık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, 20 maddelik barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldığını ve güvenlik garantilerinin tamamen kabul edildiğini duyurdu.

‘İLERLEMEDEN MEMNUNUZ’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Zelenski, tüm başlıklarda verimli görüşmeler yaptıklarını ve iki ülke ekipleri arasındaki ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

ZELENSKİ'DEN BARIŞ PLANI AÇIKLAMASI

Yaptığı açıklamada Zelenski, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor" dedi.

YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Kalıcı barış için güvenlik garantilerinin kilit önem taşıdığını vurgulayan Zelenski, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmelerinin de verimli geçtiğini aktardı. Zelenski, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocak ayında belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

6 BELGE İÇİN KARAR VERİLECEK

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenski, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocak ayında 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduğunu söyledi. Olası bir referanduma ilişkin ise, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bu sürecin kolay olmadığını vurguladı.

TRUMP PUTIN’LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zelenski ve heyeti Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna varmadan hemen önce, ABD ve Rusya başkanları, Trump'ın “verimli”, Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un ise “dostane” olarak nitelendirdiği bir telefon görüşmesi yaptı. Trump görüşme sonrası Putin’i tekrar arayacağını söylemişti.