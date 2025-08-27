İthal ayçiçek yağına vergi sıfırlanınca dayanamadı: Kosova üzerinden film mi çevriliyor?

Üretim kapasitesi Türkiye'nin ihtiyacının çok gerisinde kalan Kosova'dan ithal edilecek ayçiçek yağı ve ayçiçek tohumuna vergi indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Don felaketinin ardından kuraklığı vurduğu Türkiye, gıda üretiminde kriz yaşamaya devam ediyor. Mahsulü önce donan sonra yanan üretici destek beklerken bir de ithal ürünlere vergi avantajı eklenince tepkiler sertleşti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Trakyalı üreticiyi zora sokan o kararın ardından yazılı açıklama yaptı.

İTHAL AYÇİÇEK YAĞINA VERGİ İNDİRİLİNCE DAYANAMADI

Ayçiçek tohumu yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı 6 puan düşürülerek %30'a çekilirken, ham ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisi uygulama tarih aralıkları da güncellendi. Buna göre, ayçiçek tohumu yağı ithalatında Kosova'dan yapılanlar hariç olmak üzere %36 olarak uygulanan gümrük vergisi oranı %30'a çekildi.

Yeni tarife 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

Aynı karar çerçevesinde, ham ayçiçeği tohumu ithalatı için kararla belirlenen dönemlerde %12 olarak uygulanmakta olan gümrük vergisi oranında uygulama tarih aralığı değiştirildi. Buna göre ham ayçiçeği tohumu için %3 ve %20 olarak uygulanan ancak listenin 6 numaralı dip notunda 1 Ocak-30 Nisan ve 15 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında %12 olarak uygulanması öngörülen gümrük vergisinde bu dönem 1 Ocak-31 Mayıs ve 1 Ekim-31 Aralık olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı imzası ile yayımlanan kararda bulunan tabloda Kosova'dan ithal edilen ayçiçek yağı ve tohumuna verginin sıfırlandığı görüldü. Bu kararla yerli üreticinin "önce kuraklık sonra AKP tarafından vurulduğunu" ifade eden İlhami Özcan Aygun sert çıkıştı.

"KOSOVA ÜZERİNDEN FİLM Mİ ÇEVRİLİYOR?"

Aygun, yaptığı yazılı açıklamada, "Trakya'da ayçiçek rekoltesinde yüzde 70'e yakın kayıp yaşayan üreticiye bir darbenin de AKP iktidarından geldiğini" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticimizi bir kuraklık bir de AKP vurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim 2025’ten itibaren ham ayçiçek yağı ithalatında yüzde 36 olan gümrük vergisi yüzde 30'a indirildi. Kosova’dan ise yüzde sıfır gümrükle ithalat yapılabilecek.

Kosova'dan Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kapasitede ayçiçeği üretimi yok. Kosova üzerinden film mi çevriliyor? Yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanan yağlık ayçiçeği ithalatı dönemi ise 1 Ocak-31 Mayıs ve 1 Ekim-31 Aralık arasında gerçekleşecek. İthalat ile abad olunmaz. Üretim ile olur. Çiftçiye hançer vurmaktan vazgeçin. Çiftçiye kuraklıktan dolayı prim desteğini acil olarak arttırın."