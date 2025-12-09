En çok merak edilen "kar yağışı" sorusuna yanıt verdi

Türkiye Aralık ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklarla geldi. Öyle ki geçtiğimiz kasım ayı en sıcak kasım aylarıdnan biri olarak tarihe geçti.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bu yıl yağacak karla ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri yaratırken beklenen açıklama Meteoroloji'den geldi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN "KAR YAĞIŞI" SORUSUNA YANIT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Şahbaz, yağışların cuma gününden sonra yurdun kuzey kesimlerinde devam edeceğini ancak yurdun diğer bölgelerinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu kar alarmı verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına da 4 bölgeyi vuracak

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, "Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

"DAHA AZ YAĞACAK"

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeyi sürdüreceğini dile getiren Şahbaz, sıcaklıkların daha fazla azalmayacağını belirtti.

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz'a göre Türkiye'de ocak-mart döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması, bu kış ülke genelinde kar yağışlarının belirgin şekilde azalmasına yol açacak.

Kar bekleyenlere kötü haber veren Şahbaz şöyle konuştu:

"Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."