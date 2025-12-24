Manisa’da kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk babaannesini bıçakla öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde 73 yaşındaki Nazen Gümüş, 16 yaşındaki torunu B.K.G. ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi.

TARTIŞTIĞI BABAANNESİNİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sırasında B.K.G., babaannesi Nazen Gümüş'ü kulak arkası ve boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı.

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nazen Gümüş'ü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gümüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boşandığı kadını 55 bıçak darbesiyle katletmişti! Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı

TORUN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli torun B.K.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan B.K.G.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ZİYARET İÇİN GELMİŞLERDİ

Edinilen bilgiye göre, Nazen Gümüş'ün Sivas'tan, Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği ortaya çıktı. Şüpheli torun B.K.G.'nin ise Mersin'de yaşadığı ve aynı ziyaret için Turgutlu'da bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.