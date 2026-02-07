6 milyonluk bağış, 17 milyarlık ihale ile taçlandı: AKP'li isme ihale yağdı

Yayınlanma:
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bağış yapan müteahhitlerin, AKP'den devasa ihaleler kazandığı iddia edildi. "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasına 6 milyon lira bağış yapan eski AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in şirketinin toplamda 17 milyar liralık ihale imzaladığı öğrenildi. Tetik'in deprem bölgesi konutlarından ise 9 ihale aldığı belirtildi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bağış yapan bazı müteahhitlerin AKP iktidarından çok sayıda ihale aldığı iddia edildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasına 6 milyon lira bağış yapan eski AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in şirketi Tetiş İnşaat, 17 milyar liralık ihaleye imza attı.

13 İHALEDEN 9'U DEPREM BÖLGESİ

Tetik'in şirketi son olarak ortağı Özyapıcılar İnşaat ile birlikte Karayolları'nın 2 milyar 277 milyon 368 bin TL'lik Ankara-Polatlı ayrımı yol ihalesini imzaladı.

Tetik'in şirketi 2023 yılından bu yana kamudan aldığı 13 ayrı ihale ile 17 milyar 657 milyon lira kazanmış oldu. Söz konusu 13 ihaleden 9'u, deprem bölgesindeki deprem konutları oldu. Deprem bölgesindeki ihale büyüklüğü ise 12,3 milyar TL.

Özel jet İmamoğlu'nun demişlerdi: Uçağın 'koyu reisçi' sahibine bir ihale dahaÖzel jet İmamoğlu'nun demişlerdi: Uçağın 'koyu reisçi' sahibine bir ihale daha

'KOYU REİSÇİYİM' DİYEN DEMİRCİ'DE İHALE ALMIŞ

Deprem bölgelerinin yeniden inşa sürecinde ihale alan şirketler arasında; Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhidi Rönesans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sınıf arkadaşının şirketi olduğu iddia edilen SNH İnşaat ve "Koyu Reisçiyim" diyen Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

