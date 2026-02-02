Özel jet İmamoğlu'nun demişlerdi: Uçağın 'koyu reisçi' sahibine bir ihale daha

AKP milletvekili adayı Veysel Demirci ve ailesine ait şirketlere, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılacak büyük bir proje ihalesi verildi. İhaleyi veren belediyenin başkanı ise yakın zamanda CHP'den AKP'ye katılan Umut Yılmaz.

ERDOĞAN'IN KİTABIYLA POZ VERMİŞTİ

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla fotoğraf paylaşan Veysel Demirci, kamuoyunda geçen hafta bakanlık tarafından verilenin ardından bir ihale süreciyle daha yeniden gündeme geldi.

518 MİLYON TL'LİK ADRENALİN PARKI İHALESİ

Demirci ve kardeşi Murat Demirci'nin sahibi olduğu şirketler, Şehitkamil Belediyesi'nin "Adrena Park" adlı adrenalin parkı projesi ihalesini kazandı. İhale bedelinin 518 milyon 518 bin 518 TL olduğu açıklandı.

CHP'DEN AKP'YE GEÇEN BELEDİYEDEN İHALE ALDI

Söz konusu ihale, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Bu belediyenin başkanlığını, bir süre önce CHP'den AKP'ye geçiş yapan Umut Yılmaz yürütüyor. Sözcü’nün haberine göre Yılmaz hakkında daha önce "ihaleye fesat" soruşturması açılmış, ancak siyasi partisi değiştikten sonra bu dava takipsizlikle sonuçlanmıştı.

1 HAFTADA 2 İHALE

Halktv.com.tr’nin gündeme getirdiği farklı bir haberde ise AKP’li Demirci’nin Aydın’ın Efeler ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan bir ihaleyi kazandığı ortaya çıkmıştı.

TARTIŞMALI ‘PAZARLIK’ USULÜYLE VERİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 Ocak 2026’da Aydın Efeler’de bir spor salonu ve sporcu eğitim merkezi yapımı işi için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihale, 1 milyar 5 milyon TL'ye Demirci’nin şirketine verildi. Şirketin Murat Demirci İnşaat A.Ş. ile iş ortaklığı yapacağı ifade edildi.

DEMİRCİ DAHA ÖNCE DE JET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Veysel Demirci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada adı geçen ve basında "İmamoğlu'nun jeti" olarak yer alan uçağın gerçek sahibi olarak biliniyor.

‘BEN KOYU REİSÇİYİM İMAMOĞLU’NA UÇAK KİRALAMADIM’

Demirci, bu iddialar üzerine, "Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim, kiraya vermedim, ben koyu Reisçiyim" açıklamasını yapmıştı. Jet iddialarının ardından Demirci'nin şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da 1 milyar 5 milyon liralık bir ihale aldığı öğrenildi.