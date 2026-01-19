Son dakika | İmamoğlu'na iliştirilmeye çalışılan jetle ilgili bir yalan daha çöktü! Açıklama geldi

GlobalJet tarafından yapılan açıklamada, 30 Ekim 2022 tarihinde “İstanbul–Ercan–İstanbul” parkurunda gerçekleştirilen uçuşun tamamen yasal bir charter operasyonu olduğu vurgulandı.

airporthaber2.com'un haberine göre, şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre:

- Uçuşun gerçekleştirildiği tarihte uçağın mülkiyeti ve AOC işletmesi Ziver Air Havacılık’a aitti.

- 2022 yılı içerisindeki ticari charter operasyonları GlobalJet Havacılık tarafından yürütüldü.

- Söz konusu uçuş, ticari charter broker’lığı kapsamında WW Havacılık Ltd. Şti.’ye kiralandı.

- Rezervasyon, yolcu seçimi ve müşteri ilişkileri tamamen WW Havacılık ile onun müşterisi arasında gerçekleşti.

- Uçuş, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı AOC kapsamında, polis ve pasaport kontrolleri tamamlanarak icra edildi.

- GlobalJet’in, uçakta bulunan yolcularla ya da nihai kiracı kişi veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı bir ticari ve hukuki ilişkisi bulunmadı.

- GlobalJet açıklamasında ayrıca, şirkete ait fatura ve ticari belgelerin sosyal medyada paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu savunularak, bu tür ihlallerle ilgili hukuki süreçlerin başlatılacağı da duyuruldu.

Son açıklamayla birlikte tartışmanın odağı, uçağın siyasi figürlerle ilişkilendirilmesinden ziyade charter uçuş zincirindeki aracı firmalar ve operasyonel süreçlere kaymış oldu.

GlobalJet, yalnızca yasal charter taşıma faaliyeti yürüttüğünü vurgularken, yolcuların kimliği ve adli statülerinin takibinin kolluk kuvvetleri ile yargı makamlarının yetkisinde olduğunun altını çizdi.

AÇIKLAMA ALİ KIDIK'IN BU YAYININDAN SONRA GELDİ

GlobalJet tarafından yapılan açıklama, AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık'ın "Yüksek İrtifa" adlı YouTube programında yaptığı yayının ardından geldi.

Kıdık, söz konusu yayında iktidar medyasının kendisiyle ilgili ortaya iddialara sert yanıt verdi.

Kınık, açıklamasında şunları söyledi:

“Benimle ilgili atılan başlıkları görüyorsunuz. Yeni Akit’in attığı manşet mesela. ‘Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki adamı’ diyorlar. Ben 2023 yılında İBB Meclis üyeliğinden istifa etmişim. Bunu bilmeden, araştırmadan nasıl gazetecilik yapıyorsunuz? İftira atınca diyorlar, nereden biliyorsunuz iftira olduğunu?

"BİR UÇAĞIN İÇİNDE KİMLERİN OLDUĞU BİLGİSİNİ GAZETECİLER ÖĞRENEMEZ"

Şimdi uçak meselesine geliyorum. Bu işin nasıl yürüdüğünü bilmeden konuşuyorlar. Özel uçaklar broker üzerinden kiralanır. Yolcu listeleri KVKK gereği gizlidir. Bir uçağın içinde kimlerin olduğu bilgisini savcı isterse öğrenir, gazeteciler değil. SHGM de bilmez, havalimanı da liste tutmaz.

İddia edilen gibi odalar, saçma sapan hikayeler yok. Ben bu uçakla uçtum. Bahsettikleri odayı görmedim. Dinlenme koltuğu var, masa var, o kadar. Gerisi kurgu. Zihniyet bozukluğu.

"KADINLAR ÜZERİNDEN YAPILAN İMALAR REZALET"

Bir de belgeleri, faturaları, imzaları yayımlıyorsunuz. Bu açıkça suç. Pilotların isimlerini yazıyorsunuz. Pilotların bu işte hiçbir suçu yok. Bu bilgileri kim sızdırdıysa bunun hesabını vermek zorunda.

Kadınlar üzerinden yapılan imalar da ayrı bir rezalet. Bu nasıl bir ahlak, bu nasıl bir dil? İnsan utanır.

Ekrem İmamoğlu benim akrabam değil, yakınım değil. Ama doğruya doğru demek zorundayım. Bana verilen uçuş yasağını bile ona bağlayarak haber yapmak tam bir algı operasyonu.”