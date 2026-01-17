İmamoğlu'na iliştirilen jetin sahibi TGRT'de iktidar medyasının iddialarını yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmeye çalışılan özel jetin, AKP destekçisi iş insanı Veysel Demirci’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Jetin sahibi olan Ziver Holding bünyesindeki Ziver Air’in sahibi Demirci, iddialara iktidar medyasından TGRT Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Demirci, olayları basından öğrendiğini ve sonrasında ekibinden bilgi aldığını belirtti.

Demirci, kendisine yöneltilen suçlamalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

“Angelina Jolie’yi uçurdum, kimse haber yapmadı. Katar prensesini, tüm futbol takımlarını uçurdum, yine kimse haber yapmadı. Depremde aylarca bölgede hizmet verdim, teşekkür edilmedi. Ama şimdi böyle bir olayla anılmak beni derinden üzdü.”

İKTİDAR MEDYASINDA, İKTİDAR MEDYASININ HABERLERİNİ YALANLADI

Programda Cem Küçük, sık sık iktidar medyasında servis edilen 'Uçakta gizli bölme var' iddiasını, “Uçaklarda özel bölme var mı?” diyerek sordu. Demirci net yanıt verdi:

“Pilot kokpiti, hosteslerin oturduğu bölüm ve affınıza sığınarak lavabonun olduğu bölüm dışında başka bir yer yok. Uçağın konfigürasyonunu kimse değiştiremez. Her şey teknik olarak kontrol edilir.”

UYUŞTURUCU VE PARA İDDİALARINI NET YALANLADI

İktidar medyası, uçakta paralar taşındığını iddia etmişti. Demirci, bunları da yalanladı. Uçakta uyuşturucu ve para taşındığı iddialarına da sert tepki veren Demirci, şöyle konuştu:

“Ben kendi silahımla bile uçağa binemem. Silahımı emniyet teslim alır, çıkışta geri verir. Uçağa uyuşturucu sokmak, hele yurt dışına bavulla para taşımak imkânsız. Ben hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Bu iddialar bana çok saçma geliyor.”

Demirci, genel havacılıkta da güvenlik önlemlerinin son derece sıkı olduğunu vurgulayarak, “Pilotlar bile aranıyor. Havacılık kuralları çok katı, hiçbir şeye müsamaha gösterilmez” dedi.

UYUŞTURUCU SORUSUNA DAYANAMADI! "BU ÇOK SAÇMA BİR SORU"

AKP'ye yakınlığı ile tanınan Avukat Yaşar Baş'ın "Uyuşturucuya özel bir kontrol olup olmadığı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu çok saçma bir soru. Orada her şey aranıyor. Devletimizin güvenlik birimleri görev başında.”

Demirci, “Kiraya verilen bir uçakta geride neler olduğunu bilemeyiz. Zaten varsa bir suç, gerekli soruşturma yapılır. Kimin ne yaptığı ortaya çıkar. Allah’tan elimizde 10 yıl geriye dönük kayıtlar var, yetkili makamlara teslim ettik. Ancak uçaklarda kamera kaydı yoktur” bilgisini paylaştı.

KÜÇÜK VE UĞUR GERİLDİ! "HER TANIĞIN İFADESİ DOĞRU MU"

Canlı yayında Cem Küçük ve Fuat Uğur arasında da tartışma yaşandı.

Uğur, uçakta bulunan bazı şahısların ifadelerinde uyuşturucu kullanıldığını itiraf ettiklerini söyledi. Cem Küçük ise, “Onlardan bazıları, Oktay Kaynarca’nın da uyuşturucu kullandığını söyledi. Ne oldu?” diyerek tanık ifadelerine kuşku ile yaklaştı.

Uğur’un, “Çok açık konuşmayalım istersen” uyarısına karşılık Küçük, “Niye? Her tanığın dediği doğru olabilir mi yani?” diyerek tartışmayı sürdürdü.

Uğur, reklam arasında detaylı anlatacağını söyleyerek konuyu kapattı.

Şamil Tayyar da Demirci'ye soru sormak istedi fakat Uğur, Demirci'yi programdan yolcu edip reklam arasına girdi.