İmamoğlu'nun dedikleri 'uyuşturucu jeti'nin sahibi AKP'li çıktı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın savcılık ifadeleri üzerinden gündeme getirilen özel jet iddiaları, iktidara yakın medya organları tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlanmaya çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan uçuşlar ve düzenlendiği öne sürülen partiler, “İmamoğlu’nun jeti” başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

İDDİALARIN DAYANAĞI İFADELERDİ

Selen Görgüzel ve Rabia Karaca, savcılık ifadelerinde İBB soruşturmasına dahil edilen Murat Gülibrahimoğlu’nun evinde ve kiraladığı özel jette uyuşturucu ve kumar partileri düzenlediğini iddia etti. Bu beyanların ardından iktidara yakın medya, söz konusu jetin Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu öne sürdü.

Haberlere eşlik eden görsellerde TC-VED kuyruk kodlu uçağın fotoğrafları kullanılırken, uçağın gerçek sahibinin ismi gizlendi. Buna karşın haberlerde İBB dosyasında tutuklu bulunan Fatih Keleş’in ve Ekrem İmamoğlu’nun isimleri özellikle öne çıkarıldı.

GERÇEKLER FARKLI ÇIKTI

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın yazısına göre, iddialara konu edilen tarihlerde TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibi ise 2022 yılında AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi.

Jetin Ekim 2016’da ABD’den satın alındığı, Türkiye’de kullanılmaya başlandığı ve Demirci tarafından Mayıs 2022’de Türk Hava Yolları’ndan alındığı öğrenildi. Demirci, uçağı satın almadan önce hükümet yetkililerinin kullandığını da açıkladı.

İddialara konu olan 30 Ekim 2022 tarihli KKTC uçuşu sırasında uçağın Ekrem İmamoğlu’na ait olmadığı netleşti.

Murat Gülibrahimoğlu'nun jetinden Vakıfbank Genel Müdürü çıktı

“CHP’YE VERMEZLER” AÇIKLAMASI

Uçakla ilgili açıklama yapan Veysel Demirci, “Ben uçağı Türk Hava Yolları’ndan satın aldım. Hükümetimiz kullanıyordu. Bu uçuş karşılığında 22 bin 751 Euro alınmış. CHP’ye vermezler, benim hassasiyetimi bilirler” dedi.

TGRT’ye de konuşan Demirci, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim. Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır” ifadelerini kullandı.

JET EL DEĞİŞTİRDİ

Jetin mülkiyetinin Haziran 2022’de Ziver Air’e geçtiği, Eylül 2024’te ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e satıldığı öğrenildi.

AKP'DEN MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI VE MİLYARLIK İHALELER

Veysel Demirci 2015 yılında Elazığ'dan AKP Milletvekili aday adayı olmuş ama seçilememişti.

Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat’ın, son 11 yılda kamu kurumlarından toplam 5 milyar 595 milyon TL bedelli 53 ihale aldığı EKAP kayıtlarına yansıdı. Şirketin aldığı ihalelerin yaklaşık maliyet bedelinin ise 6 milyar 426 milyon TL olduğu belirtildi.

Ziver İnşaat’ın kazandığı son ihalelerden biri, 1 Kasım 2022’de DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Şirket, yaklaşık maliyete çok yakın bir bedelle ihaleyi aldı.

Konya’daki millet bahçesi ihalesinin de Demirci’ye verildiği, açılışının ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapıldığı hatırlatıldı.