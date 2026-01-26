İmamoğlu'nun dedikleri 'jet'in sahibi AKP'li çıkmıştı: Milyarlık işi kaptı!

İmamoğlu'nun dedikleri 'jet'in sahibi AKP'li çıkmıştı: Milyarlık işi kaptı!
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen lüks jetin sahibi AKP’ye yakın iş insanı Veysel Demirci çıkmıştı. Konuyla ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde Demirci'ye 1 milyarlık kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan ve günlerdir gündemde kalan “özel jet” iddiaları asılsız çıktı. İddialarda adı geçen lüks jetin gerçek sahibi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Veysel Demirci’ye ait Ziver Air şirketine bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun dedikleri 'uyuşturucu jeti'nin sahibi AKP'li çıktıİmamoğlu'nun dedikleri 'uyuşturucu jeti'nin sahibi AKP'li çıktı

Söz konusu iddialar, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadelerine dayandırılmıştı. Bazı medya organlarında jetin İmamoğlu’na ait olduğu yönünde haberler yapılmış, ancak mülkiyet bilgilerinin üstü kapatılmıştı.

veysel-demirci.jpeg

C-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi Ziver Holding’e bağlı Ziver Air olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca konuyla ilgili Şirketin yönetim kurulu başkanı Veysel Demirci de iddiaları yalanlayarak, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim, ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye uçak vermem, benim bu konudaki hassasiyetimi herkes bilir” açıklamasında bulunmuştu.

BAKANLIĞIN MİLYONLUK PROJESİNE İMZA ATTI

Konuyla ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde Veysel Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat’a yeni bir kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 Ocak 2026’da Aydın Efeler’de bir spor salonu ve sporcu eğitim yapımı işi için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihale, 1 milyar 5 milyon TL'ye Demirci’nin şirketine verildi. Şirketin Murat Demirci İnşaat A.Ş. ile iş ortaklığı yapacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Siyaset
Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat
Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat
Son dakika | Erken seçime kapıyı kapatan Bahçeli'ye Özgür Özel'den yanıt geldi!
Son dakika | Erken seçime kapıyı kapatan Bahçeli'ye Özgür Özel'den yanıt geldi!