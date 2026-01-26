İmamoğlu'nun dedikleri 'jet'in sahibi AKP'li çıkmıştı: Milyarlık işi kaptı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan ve günlerdir gündemde kalan “özel jet” iddiaları asılsız çıktı. İddialarda adı geçen lüks jetin gerçek sahibi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Veysel Demirci’ye ait Ziver Air şirketine bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun dedikleri 'uyuşturucu jeti'nin sahibi AKP'li çıktı

Söz konusu iddialar, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadelerine dayandırılmıştı. Bazı medya organlarında jetin İmamoğlu’na ait olduğu yönünde haberler yapılmış, ancak mülkiyet bilgilerinin üstü kapatılmıştı.

C-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi Ziver Holding’e bağlı Ziver Air olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca konuyla ilgili Şirketin yönetim kurulu başkanı Veysel Demirci de iddiaları yalanlayarak, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim, ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye uçak vermem, benim bu konudaki hassasiyetimi herkes bilir” açıklamasında bulunmuştu.

BAKANLIĞIN MİLYONLUK PROJESİNE İMZA ATTI

Konuyla ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde Veysel Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat’a yeni bir kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 Ocak 2026’da Aydın Efeler’de bir spor salonu ve sporcu eğitim yapımı işi için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihale, 1 milyar 5 milyon TL'ye Demirci’nin şirketine verildi. Şirketin Murat Demirci İnşaat A.Ş. ile iş ortaklığı yapacağı ifade edildi.