Sultangazi'deki market 5 ay arayla ikinci kez kurşunlandı! İş yeri sahibi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de maskeli iki kişinin silahlı saldırı düzenlediği marketin sahibi yaralanırken, aynı marketin 5 ay önce de kurşunlandığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRGANLAR İŞ YERİ SAHİBİ HEDEF ALDI

Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi E Caddesi'ndeki bir markette yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, maske takmış 2 kişi iş yerine gelip iş yeri sahibi E.C.'ye silahla ateş açtı.

E.C., saldırıda kasığından ve bacağından vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.C., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, market ve çevresinde inceleme yaptı.

5 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Yapılan araştırma sonucu, aynı marketin 5 ay önce de silahlı bir saldırının hedefi olduğu, iş yeri sahibinin adli makamlara başvurmasının ardından kendisine polis ekiplerince bir süre koruma tahsis edildiği belirtildi.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. (DHA)