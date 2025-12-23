Boşandığı kadını 55 bıçak darbesiyle katletmişti! Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde, 2 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Burada Bahriye Kalaycı’yı 55 kez bıçakladı. Aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

“55 YERİNDEN BIÇAKLAMASININ NERESİ SADAKAT”

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve saldırgan hakkında Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede; Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğine yer verildi.

Fatih Uluşan'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya, Bahriye Kalaycı'nın annesi Elife Kalaycı, babası Ahmet Kalaycı, tutuklu yargılanan Fatih Uluşan ve taraf avukatları katıldı.

Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, "Bir önceki duruşmada karşı tarafın avukatları sadakatten bahsetti. Bu adam kızımı öldüreceğini biliyordu. Kamerayı tek bir açıya sabitledi. Konuşma bahaneydi. Yanına 2 tane bıçak almış. Bıçakladıktan sonra başının ucunda oturup sigara içerek ölmesini beklemiş. 55 yerinden bıçaklamasının neresi sadakat” ifadelerini kullandı. Fatih Uluşan ise pişman olduğunu söyledi.

SAVCI İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ!

Cumhuriyet Savcılığı Fatih Uluşan hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimlerinin uygulanması gerektiğini belirtti ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunma yapması için duruşmayı erteledi.