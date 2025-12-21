Eşini öldürüp tarlaya bıraktığını itiraf etti: Katil erkek İran sınırında yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir cinayet zanlısı, eşini öldürdükten sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Olay, 43 yaşındaki Rukiye Yanar'dan haber alınamaması üzerine ortaya çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SINIRDA YAKALANDI

Kurbanın yakınlarının, eşi Adem Yanar (46) tarafından öldürülmüş olabileceği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yanar'ın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışırken sınırda polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İTİRAF SONRASI CESET BULUNDU

Gözaltına alınan Adem Yanar'ın sorgusunda, eşi Rukiye Yanar'ı tabancayla öldürdüğünü ve cesedini bir tarlaya bıraktığını itiraf ettiği belirtildi. Zanlının tarif ettiği bölgede yapılan arama çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Yapılan aramalar sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen savcı, gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zanlı Adem Yanar hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.