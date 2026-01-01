Şişli kayyumu yaşlı ve engellilerin kullandığı Mekik servis uygulamasını kaldırdı!

Yayınlanma:
İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen yaşlı ve engellilerin Mekik servis ulaşım hizmeti uygulamasını yeni yıl ile beraber kaldırdı.

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarından birisi de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu.

Şahan'ın kent uzlaşısı nedeni ile tutuklanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atandı. Şişli'ye kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in uygulamalarına ve kararlarına ise tepki yağmaya devam ediyor.

Şişlililerden Taşyapı'nın rant projesine karşı hamle: Kayyumun kapısına dayandılar!Şişlililerden Taşyapı'nın rant projesine karşı hamle: Kayyumun kapısına dayandılar!

MEKİK SERVİS HİZMETİNİ KALDIRDI

Kayyum bu defa Mekik Servislerinin kaldırılmasına karar verdi. Belirli noktalar arasında düzenli, kısa mesafeli ve tekrar eden servis taşımacılığı hizmetinin 1 Ocak 2026 itibarı ile kaldırıldığı ifade edildi.

Instagram'da 'fulyamahallekomsuagi' hesabından yapılan paylaşımda Şişli'deki temel kamu hizmetinin iptal edildiği belirtildi. Komşu Ağı'nın aktardıklarına göre, "Mekik hatları, İETT ve raylı sistemlerin ulaşamadığı “son metre” bağlantısını sağlayarak; başta Fulya, Feriköy, Gülbağ, Çiftehavuzlar, Teşvikiye, Bozkurt, Kuştepe ve Osmangazi olmak üzere birçok mahallede yaşayan yurttaşlar için vazgeçilmez" konumdaydı.

yeni-proje-37.jpg

BU HİZMETTEN KİMLER YARARLANIYORDU?

Mekik servis hizmetinden yaşlı, engelli, küçük çocuklu aileler, gece saatlerinde güvenli ulaşım ihtiyacı olanlar, yokuşlu ve dar sokaklarda yaşayanlar için önemli bir işlev görüyordu.

SEYİRCİ KALMAYACAKLAR

Komşu Ağı tarafından ifade edilenlere göre kayyumun kaldırdığı bu hizmete sessiz kalınmayacak:

"Bu kararda ne eksik?

• Mahalleliye, muhtarlıklara ve kullanıcı gruplarına hiç sorulmadı.
• Kaldırılan hizmetin yerine eşdeğer bir alternatif açıklanmadı.
• Sosyal belediyecilik ilkesi göz ardı edildi.
• Trafik, esnaf ve kent yoksulluğu üzerindeki etkilerine dair hiçbir etki analizi paylaşılmadı.

Talebimiz açık:

Şişli Belediyesi Kayyum Yönetimi’ni;
Mekik Servisi’ni kaldırma kararını acilen gözden geçirmeye,
şeffaf ve katılımcı bir kamuoyu istişaresi yapmaya,
hizmeti kaldırmak yerine iyileştirmeye ve optimize etmeye,
erişilebilir şehir ve sosyal belediyecilik ilkelerine geri dönmeye çağırıyoruz.
Ulaşım bir lüks değil, temel bir kamusal haktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

