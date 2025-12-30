Şişlililerden Taşyapı'nın rant projesine karşı hamle: Kayyumun kapısına dayandılar!

İstanbul'da Şişli’nin 'Kanal İstanbul’u olarak tanımlanan rezidans projesine karşı çıkan CHP Şişli İlçe örgütü temsilcileri ile mahalle sakinleri, ilçenin yoğun yapılaşmayla nefessiz kalacağını savunarak dilekçelerle eylem yaptı.

Projenin durdurulmasını talep eden yurttaşlar, “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ardından bölgede inşaat faaliyetlerinin belirgin biçimde hızlandığını belirtti.

24 bin metrekarelik alanın rezerv alan ilan edilerek Taşyapı’nın inşaatına CHP Şişli İlçe Başkanlığı inşaatın durdurulması ve yıkılması için belediyeye dilekçe verdi.

"TAŞYAPI KAMYONLARI ÖLÜMLÜ KAZAYA SEBEP OLDU"

CHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Çağrı Dönmezdemir okudu. Dönmezdemir, yaptığı açıklamasında, "Şişli’nin son kalan deprem toplanma alanını savundu ve bu yüzden hedef alındı, tutsak edildi. Halk iradesi gasp edildi ve sonra ne oldu? Taşyapı’nın önü açıldı. Korundu, kollandı. Bu yapılaşma aceleyle hızlandırıldı. İzinsiz bir şekilde şantiye giriş kapıları açıldı. Sonsuz hızda bir yapılaşma başladı. Günler günleri katlar katları takip etti. Caddenin bu bölümü tozdan dumandan görünmez oldu. Bu hız, bu ihmaller sonucu Taşyapı kamyonları iki ölümlü ve yaralamalı kazaya sebep oldu, bir kadın vatandaşımız feci bir şekilde ezilerek can verdi, bir diğeri ise yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanan bu iki komşumuz, Şişlinin biz vicdanlı insanlarının canını acıtıyor, yüreğini yakıyor" dedi. ​​​​​​​

"KENTİN HAKKINA SAHİP ÇIKMAK MIDIR ÇETECİLİK?"