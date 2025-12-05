Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu ve önümüzdeki hafta başına ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.

Raporda, hafta boyunca 15 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonunda 10 derece seviyelerine inceği bildirildi.

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNE VE YARINA DİKKAT!

AKOM, bugün ilişkin ise, akşam saatlerinden itibaren mega kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini ve sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

Pazartesiden itibaren sıcaklıkların 10 ile 14 derece arasında seyredeceğini belirten AKOM, sağanak yağışların Perşembe günü yerini güneşe bırakacağını ifade etti.

AKOM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."