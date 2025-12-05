Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda

Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Yayınlanma:
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son hava tahmin raporuna göre, hafta boyunda 15 derece civarınde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu 5 derece birden düşecek. AKOM, soğuk havalarla birlikte kent genelinde yoğun yağışların beklendiği duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu ve önümüzdeki hafta başına ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.

Raporda, hafta boyunca 15 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonunda 10 derece seviyelerine inceği bildirildi.

Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurduAdana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu

stanbul-kuvvetli-yagis-001.jpg

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNE VE YARINA DİKKAT!

AKOM, bugün ilişkin ise, akşam saatlerinden itibaren mega kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini ve sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

Pazartesiden itibaren sıcaklıkların 10 ile 14 derece arasında seyredeceğini belirten AKOM, sağanak yağışların Perşembe günü yerini güneşe bırakacağını ifade etti.

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladıLapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı

AKOM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

akom.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Türkiye
Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu
Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu
Hasankeyf'te 5 bin yıllık mağaralar turizme açılıyor
Hasankeyf'te 5 bin yıllık mağaralar turizme açılıyor
Brandanın altından tarih fışkırdı
Brandanın altından tarih fışkırdı