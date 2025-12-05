Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin için kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (6 Aralık Cumartesi) saat 12.00 ile Pazar günü (7 Aralık) saat 09.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı

VATANDAŞLARA KAR VE FIRTINA UYARISI

Yüksek kesimlere kar yağışı uyarısı yapan Meteoroloji, kent merkezlerinde yaşayan vatandaşları ise kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyardı.

Alarm verildi: Çok kuvvetli geliyor! Batı Akdeniz'den içeriye ilerleyecek

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.12.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."