Buzlanan yolda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Buzlanan yolda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı
Yayınlanma:
Tunceli’de, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Pertek kara yolu Yolkanak mevkiisnde meydana geldi.

Bakanlık gün vererek uyardı! 25 ile kuvvetli kar yağışı geliyorBakanlık gün vererek uyardı! 25 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

20 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolünden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ise ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü arasındaki bölüm, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN UYARI

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimler ile bazı güzergahlarda buzlanma riskinin arttığı belirtildi. Sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, çıkanların ise zincir takmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Sercan Yaşar'dan 'itirafçı oldu' iddialarına yalanlama: Neyi biliyorum da neyin itirafçısı olacağım?
Sercan Yaşar'dan 'itirafçı oldu' iddialarına yalanlama: Neyi biliyorum da neyin itirafçısı olacağım?
Özgür Çelik: Yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar
Özgür Çelik: Yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar