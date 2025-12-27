Buzlanan yolda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Pertek kara yolu Yolkanak mevkiisnde meydana geldi.

Bakanlık gün vererek uyardı! 25 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

20 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolünden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ise ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü arasındaki bölüm, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN UYARI

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimler ile bazı güzergahlarda buzlanma riskinin arttığı belirtildi. Sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, çıkanların ise zincir takmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı ifade edildi.