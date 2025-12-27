Özgür Çelik: Yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar

Özgür Çelik: Yargı eliyle topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar
Yayınlanma:
İZBETON soruşturması kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonlara sert tepki gösterdi. Çelik "Bir yıldır uğraşıyorlar, başaramadılar. Bize diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON’a yönelik yürütülen ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen yolsuzluk iddiaları kapsamında, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilen Aslanoğlu’nun yeniden gözaltına alınmasına CHP’den tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların muhalefeti hedef aldığını savundu.

Tunç Soyer tüm iddialara tek tek yanıt verdi! İşte savunmasının tam metniTunç Soyer tüm iddialara tek tek yanıt verdi! İşte savunmasının tam metni

Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındıSon dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün, bir kez daha yurt genelinde muhalefeti hedef aldılar. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan önceki dönem İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nu keyfi şekilde yeniden gözaltına aldılar. İBB'nin kahraman İtfaiyesinin Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak’ı ve yol arkadaşlarımızı bilindik uyduruk gerekçelerle gözaltına aldılar. Her şeyin farkındayız. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle, yeniden topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bir yıldır uğraşıyorlar, başaramadılar. Bize diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler!”

Kaynak:ANKA

