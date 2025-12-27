Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi... İZBETON soruşturmasında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON’da 'yolsuzluk' iddiası ile yürütülen ve kamuoyunda ‘kooperatif davası’ olarak bilinen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve ardından tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alındı.

DURUŞMAYA GÜNLER KALA GÖZALTINA ALINDI

Davanın 5 Ocak 2026'da saat 10.00'da görülecek 4'üncü duruşmasına günler kala Aslanoğlu yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada sanık olarak yargılanan Aslanoğlu, daha önce bir süre tutuklu kalmış, ardından ev hapsi uygulanarak cezaevinden tahliye edilmişti. Devam eden süreçte Aslanoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırılmıştı.

