İZBETON davasında eski genel müdür savunma yaptı: Kötü niyetli iç denetim raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işlerinde, zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırıldığı" iddiasıyla aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın bulunduğu 56 sanık, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıkların tamamının tutuksuz yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

Başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, savunmasında, iddianamenin belediye tarafından yaptırılan iç denetim raporuna dayandığını, savcılık makamının, bu iç denetim raporlarını baz alarak iddianame düzenlediğini söyledi.

"GÖREVİM İCABI BU SUÇU İŞLEMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kaya, 2019 yılı temmuz ayında İZBETON Genel Müdürü olarak göreve başladığını, 2024 yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından görevinden istifa ettiğini anlattı. Sanık Kaya, şöyle savunma yaptı:

"Savcılık, kötü niyetli iç denetim raporlarına dayanarak hakkımda iki iddiadan soruşturma başlattı. Ne bilirkişi raporunda ne de iddianamede ihaleye fesat karıştığına ilişkin ifade var. Şahsıma ilişkin iki isnat vardır. Her ikisinde de ihalede alt taşeron çalıştırıldığı iddia edilmiştir. Savcılık iddiasını, hatalı ve kötü niyetli iç denetim raporuna dayandırmıştır. Söz konusu ihalelerde alt yüklenici kullanılmamıştır. Sadece bazı araçlar kiralanmıştır. İkisi farklıdır. Araç kiralamak, alt taşeron kullanmak değildir. İşin sevk ve idaresi İZBETON’dadır. Ayrıca şartnamede, araçları yükleniciye ait olması şartı yoktur. Kamu İhale Kanunu, araç kiralamanın alt yüklenicilik olmadığını belirtmiştir. Bu gerekçeyle tarafıma suç atılması hukuka aykırıdır. Ayrıca alt yüklenici kullanıldığını varsaysak bile bu ‘edinim infazına fesat karıştırma’ suçunu oluşturmamaktadır. İZBETON’daki görevim icabı benim bu suçu işlemem mümkün değildir. İZBETON ve İZBB arasındaki sözleşmeden kaynaklı sorun varsa bu hukuki itlaftan ibarettir. 2024 yılından önce hiçbir şekilde suç addedilmezken 2024’te suç oluşturma amacıyla iç denetim raporlarıyla savcılıktan soruşturma başlatılmıştır. Dosyada suç kastı yoktur. Suçun unsurları oluşmamıştır. Kötü niyetle iç denetim raporu hazırlayanlar ve hazırlatanlar hakkında şikayet hakkımı gizli tutuyorum."

"SAYIŞTAY DENETİMİ GEÇİRDİK, KAMU ZARARINA RASTLANILMADI"

Sanıklardan Kent A.Ş. Temizlik Bölge Şefi sanık İ.O.K da savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hak edişler görev belgesine göre belirlenir. GPS’e göre belirlenmez. Takip cihazlarını güvenlik amacıyla kullanıyoruz. Çünkü bazen sinyal kesebiliyor. Onun dışında araç işte olup kontağı kapalı durumda olabiliyor. Kontak kapalı olduğunda da GPS çekmez. Örnek vermek gerekirse zamanında bir aracımızın su bidonlarını başka bir yere döktüğünü belirleyip personele ceza yazmıştık. GPS tam olarak bu işe yarar” dedi.

Tutuksuz sanıklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrol teşkilatı görevlisi B.A, araçlarda iddianamede adı geçen takip sistemini kullanmadıklarını belirterek, "Sayıştay denetimi de geçirdik ve denetimde kamu zararına da rastlanılmadı" diye konuştu.

Savunması alınan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.