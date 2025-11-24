İZBETON davasında 56 kişi hakim karşısına çıktı

Yayınlanma:
İZBETON’da araç kiralama ihalesine ilişkin 56 sanıklı davada sanıklar suçlamaları reddetti. Belediyede kontrol teşkilatı görevlisi olarak görev yapan B.A., "İddianamedeki takip sistemini hiç kullanmadık. Ayrıca Sayıştay denetimi de geçirdik ve denetimde kamu zararına da rastlanılmadı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişinin yargılandığı davanın duruşması kimlik tespitinin ardından başladı.

Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile kooperatif davasından tutuklu olan sanık Heval Savaş Kaya katıldı. Duruşmada söz verilen, İZBETON’da makine mühendisi olarak görev yapan A.G. üzerine atılı suçlamaları reddetti. A.G, "Hiçbir ihale sürecinde yer almadım. İşlemlerde usulsüzlük yapıldığını da düşünmüyorum" dedi. Heval Savaş Kaya, ise "İç denetim raporlarından uydurulan suçlar iddianameye girdi. Bu iş alt taşeron işi değil, araç kiralama işidir" dedi. Dinlenilen diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

İZBETON soruşturmasında 20 tahliye kararı: Aralarında Heval Savaş Kaya da varİZBETON soruşturmasında 20 tahliye kararı: Aralarında Heval Savaş Kaya da var

"DENETİMDE KAMU ZARARINA DA RASTLANILMADI"

Tutuksuz sanıklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kontrol teşkilatı görevlisi olarak görev yapan B.A., “Hak ediş tablolarını biz hazırladık. İç denetim raporlarını hazırlayanlar bizlere hiçbir şey sormadı. Araçlarda iddianamede adı geçen takip sistemini değil 'Mobilİz' isimli takip sistemini kullanırız. İddianamedeki takip sistemini hiç kullanmadık. Ayrıca Sayıştay denetimi de geçirdik ve denetimde kamu zararına da rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

