Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!

TÜİK'in duyanı hayrete düşüren Kasım ayı enflasyonu verileri diğer aylarda olduğu gibi pazarın enflasyonu ile denk düşmedi. TÜİK, enflasyonu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 artışla açıkladı.

Vatandaşların tepkisini çeken oranlar "Zammı düşük verebilmek için enflasyonu düşük gösteriyor" dedirtti. Geçim derdi bitmeyen emeklinin bulduğu çözümü de çare etmedi.

EMEKLİ 'MADEM ALAMIYORUM SATAN OLAYIM' DEDİ: YİNE OLMADI!

Artvin Arduç'ta pazara alışverişe gelen vatandaşta pazarcı esnafı da alım gücünden şikayet etti. Emekli maaşı ile geçinemediği için hem pazarcılık yapıp hem de başka işlerde çalışmak durumunda olduğunu söylerken bir diğer pazarcı vatandaş ise "Bak, biz burada mağdur oluyoruz; vatandaş alamıyor, para yok" diye konuştu.

Vatandaşların tepkileri şu şekilde:

Emekli pazarcı Erdal Ay:

"Çok düşük, doğru değil. Pazarda nasıl? Zaten enflasyon belli yüzde 100. Her şey çok pahalı. Emekliyi tamamen bitirdiler; emeklinin işi bitti. Bu saatten sonra emeklinin yaşama şansı yok. Ben emekliyim ama pazarda ve diğer işlerde çalışıyorum, yine yetiştiremiyorum. Mecburen iş yapmak zorundayım. Bürokratlara 30 bin lira seyyanen zam vermişler. O da yanlış. 30 bin lirayı maaşlarından düşmeleri gerekiyor çünkü maaşlar aşırı derecede yüksek. Bir bakanın, bir milletvekilinin maaşı 200–300 bin lira. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bir emeklinin maaşı 19 bin lira; seçtiğimiz milletvekilinin maaşı 300 bin lira."

Pazarcı Leman Gündüz:

"Köy ürünleri satıyorum. Açıklanan enflasyon rakamları hakkında vallahi bilmiyorum. Çok haksızlıklar oluyor vatandaşa, emekliye. Bak, biz burada mağdur oluyoruz; vatandaş alamıyor, para yok. Bir ekmek olmuş 20 lira. Biz de mağdur kalıyoruz. Onlara da bir şey diyemezsin; alım gücü yok"

"ONLARIN HESAPÇILARI ÇOK KUVVETLİ"

Emekli Atakan Şahin:

"Pazara gittiğimizde görüyoruz; domates hala 60 lira. Başka yiyecekler daha pahalı. Bunu neye göre yapıyorlar, kime göre yapıyorlar? Gerekçesi ne, altındaki nedenler ne? Bu kadar düşük göstermeleri vatandaşa göre doğru değil. Enflasyon çok yüksek ama onlar ayarlayıp yüzde 0,87’ye çekiyor. Onu anlayamıyoruz. O hesabı bizim yapma imkânımız yok. Demek ki onların hesapçıları çok kuvvetli."

"HER ŞEYE ZAM GELİYOR BİZE YOK"

Pazarda satış yapan bir başka vatandaş:

"Her gün zam geliyor; yüksek ama pazarda satış yok. Köylüler satamıyor. Her gün her şeye zam geliyor, pazara da zam geliyor ama bize bir şey yok. Satış yok. Sabah geldim, satış ne? Hiçbir şey."