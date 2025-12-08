7 kişi yaşamını yitirmişti: Osmaniye'deki kazada 2 sürücü tutuklandı

7 kişi yaşamını yitirmişti: Osmaniye'deki kazada 2 sürücü tutuklandı
Yayınlanma:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle, 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazaya karışan iki aracın sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında İzmir-Gaziantep seferini yapan SEÇ Turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 CSZ 834 plakalı TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

yolcu-otobusu-otoyolda-tira-carpti-6-1050280-311677.webp

Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağınıKatliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını

İKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazada otobüsteki 7 yolcunun hayatını kaybetmesi ve 11 kişinin yaralanmasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve TIR sürücüsü H.K. (52)’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

yolcu-otobusu-otoyolda-tira-carpti-6-1050281-311677.webp

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Otoyol kan gölüne döndü!Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Otoyol kan gölüne döndü!

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

