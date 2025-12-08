7 kişi yaşamını yitirmişti: Osmaniye'deki kazada 2 sürücü tutuklandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında İzmir-Gaziantep seferini yapan SEÇ Turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 CSZ 834 plakalı TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

İKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazada otobüsteki 7 yolcunun hayatını kaybetmesi ve 11 kişinin yaralanmasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve TIR sürücüsü H.K. (52)’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.