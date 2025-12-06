Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu yaşanan feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza anına ve öncesine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana gelen ve bir yolcu otobüsünün TIR'a çarpmasıyla sonuçlanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıkarken, 11 kişinin de yaralı tedavisi sürüyor.

kaza-1.jpg

Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Mehmet Avcı, tedavi gördüğü Düziçi Devlet Hastanesi'nde kaza anına dair önemli açıklamalarda bulundu. Otobüsün İzmir’den Gaziantep’e gittiğini belirten Avcı, şoförün hızının yüksek olduğunu iddia etti.

Avcı, kaza öncesindeki durumu şöyle anlattı:

"Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu."

yeni-proje.jpg

"KENDİ ÇABAMIZLA OTOBÜSTEN ÇIKTIK"

Yolculuk esnasında şoförün otobüsü kullanışında bir tuhaflık olduğunu fark ettiğini belirten Mehmet Avcı, kaza anında uyanık olduğunu kaydetti. Avcı, otobüsün hızından dolayı Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi bile düşündüğünü ancak sonradan vazgeçtiğini söyledi.

TIR'a çarpmalarının ardından otobüste büyük bir panik yaşandığını belirten Avcı, "Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

