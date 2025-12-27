Özgür Özel'den Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına ilişkin paylaşım

Özgür Özel'den Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına ilişkin paylaşım
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından, "Mütevazı bir bozkır kentini kurtuluşun karargâhına, Cumhuriyet’in başkentine dönüştüren iradeyi, o büyük mücadeleye omuz veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum" paylaşımını yaptı.

Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!

