Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!

Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılına anlamlı mesaj!
Yayınlanma:
ABB, Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümüne ilişkin "Bizler bu tarihsel mirasın bilinciyle, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Ankara’yı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİNİ BURADA ATMIŞTIR"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve derin bir minnetle anıyoruz" sözleriyle mesajına başlayan Yavaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

Mansur Yavaş devreye girdi: Ucuz otellere sığınan emeklilerin son durumunu açıkladıMansur Yavaş devreye girdi: Ucuz otellere sığınan emeklilerin son durumunu açıkladı

"27 Aralık 1919, yalnızca Ankara için değil, milletimizin kaderi açısından da belirleyici olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kararlılıkla yön kazandığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 106 yıl önce büyük bir inanç ve sorumluluk duygusuyla Ankara’ya gelerek kurtuluş mücadelesinin merkezini bu kadim şehre taşımış, Cumhuriyetimizin temellerini burada atmıştır. O gün Ankara; Anadolu’nun iradesini temsil eden bir merkez, bağımsızlık mücadelesinin sesi ve umudu hâline gelmiştir.

Başkentimiz, o günden bugüne Cumhuriyetin kalbi olma sorumluluğunu üstlenmiş; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün simgesi olarak kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bizler de bu tarihsel mirasın bilinciyle, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Ankara’yı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak bu kutlu mirası gelecek kuşaklara aktarma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Siyaset
Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı
Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı
"Hapishaneler boşalırken Silivri’ye balık istifi" Bayrampaşa'ya yeni dalga operasyona CHP'den ilk tepki!
"Hapishaneler boşalırken Silivri’ye balık istifi" Bayrampaşa'ya yeni dalga operasyona CHP'den ilk tepki!