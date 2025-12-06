Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Otoyol kan gölüne döndü!

Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında bu sabah erken saatlerde büyük bir trafik kazası yaşandı. Saat 05.00 sıralarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süreliğine tamamen trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.