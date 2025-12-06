Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Otoyol kan gölüne döndü!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Sabah 05.00 sıralarında yaşanan kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında bu sabah erken saatlerde büyük bir trafik kazası yaşandı. Saat 05.00 sıralarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

yolcu-otobusu-otoyolda-tira-carpti-6-1050280-311677.jpg

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

yolcu-otobusu-otoyolda-tira-carpti-6-1050281-311677.jpg

Olay yerine çok sayıda kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralıOtomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süreliğine tamamen trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

yolcu-otobusu-otoyolda-tira-carpti-6-1050297-311689.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Türkiye
Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı
Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Üç kişi tutuklandı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Üç kişi tutuklandı