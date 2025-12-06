Sakarya'da iki otomobil birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

Yayınlanma:
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Yenimahalle ışıklı kavşağında iki otomobilin karıştığı ciddi bir trafik kazası meydana geldi.

İstanbul istikametine seyreden Sezgin Alaylı (29) idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ.'nin (34) yönetimindeki 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile otomobillerde bulunan K.P. (22) ve M.K.İ. (25) araç içinde sıkıştı.

sakarya.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Sezgin Alaylı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

