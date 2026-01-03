Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı

Yayınlanma:
Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan yaklaşık 5 metrelik demir profil, sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek saplandı. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da etkili olan şiddetli rüzgar, bugün akşam saatlerinde tehlikeli bir olaya neden oldu. Denizköşkler Mahallesi Ersoy Sokak'ta, saat 20.30 sıralarında beş katlı bir binanın çatısından koptuğu değerlendirilen büyük bir demir parçası, aşağıya düştü.

DEMİR PROFİL ARACA SAPLANDI

Söz konusu yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir profil, kuaförde çalışan Bülent Sürer'e ait 34 VD 0416 plakalı otomobilin üzerine düştü ve araca saplandı. Duran araca çarpan demiri gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine araç sahibi ve polis ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ PROFİLİ KESEREK ÇIKARDI

Polis ekiplerinin tutanak tuttuğu olayda, araca saplanan demir profilin çıkarılması için itfaiye ekibi çağrıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla demir profili keserek otomobilin üzerinden uzaklaştırdı.

OTOMOBİL SAHİBİ ŞANSLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Otomobil sahibi Bülent Sürer, aracında oluşan maddi hasarı yetkililere bildirdi. Sürer, "Demirin yoldan geçen bir kişinin ya da araçta bulunan birinin üzerine düşmemesi büyük bir şanstı" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

