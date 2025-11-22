Avcılar’da motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi’nde 19 Kasım günü saat 12, 40 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 2 kişi yola doğru savruldu.

İKİ KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, motosikletin üzerindeki 2 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.