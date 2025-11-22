Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu

Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarparak savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan kimse olmazken tedbir amaçlı olarak eve girişler yasaklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, saat 13. 30 sıralarında sürücü Gamze G.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araca çarptı.

park-halindeki-hafif-ticari-araca-carpan-1027880-305003.jpg

EVİN ÇATISINA UÇTU!

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımdaki korkulukları aşarak yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

park-halindeki-hafif-ticari-araca-carpan-1027883-305003.jpg

EVE GİRİŞLER TEDBİREN YASAKLANDI!

Polis ekipleri, yolu şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Meydana gelen kazada yaralanan kimse olmazken eve girişler ise tedbir amaçlı olarak yasaklandı.



Kaynak:DHA

