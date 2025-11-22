Diyarbakır’da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Diyarbakır - Silvan karayolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.



