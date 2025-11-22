Diyarbakır’da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Yayınlanma:
Diyarbakır- Silvan karayolunda bir tır ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır - Silvan karayolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobil çarpıştı.

Tokat’ta feci kaza! Otomobil sazlık alana uçtuTokat’ta feci kaza! Otomobil sazlık alana uçtu

Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

diyarbakirda-tir-ile-otomobil-carpisti-1027632-304932.jpg

2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Feci kazada anne can vermişti! Oğlu da kurtarılamadıFeci kazada anne can vermişti! Oğlu da kurtarılamadı

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak:DHA

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu