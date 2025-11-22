Feci kazada anne can vermişti! Oğlu da kurtarılamadı

Yayınlanma:
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobilin uçuruma düştüğü ve Aynur Şahin'in (68) hayatını kaybettiği trafik kazasında oğlu Ümit Şahin (41) de kurtarılamadı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’de, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ümit Şahin idaresindeki otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düştü ve ters döndü.

Manisa'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü!Manisa'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü!

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Aynur Şahin ve Ç.Ç. (4) ve H.G. (12), araçta sıkışarak ağır yaralandı.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılırken sağlık ekipleri, sürücünün annesi Aynur Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OĞLU DA KURTARILAMADI!

3 yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Şahin'in cenazesi geçtiğimiz gün toprağa verilirken, oğlu Ümit Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yandan 2 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak:DHA

