Manisa'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde plakaları henüz öğrenilemeyen 2 kamyon, bir kamyonet ve 45 NF 985 plakalı traktörün çarpışmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, zeytin toplama işçilerini taşıyan traktörde bulunan Gülcan Gökçebak (38) maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Muğla'da narkotik operayonu: Polisten kaçan 4 kişi ormanda yakalandı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Gülcan Gökçebak'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.