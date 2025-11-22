Muğla'da narkotik operayonu: Polisten kaçan 4 kişi ormanda yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinden Menteşe'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir operasyon başlattı.

Ekipler, şüpheli otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. Ancak sürücü "dur" ihtarına uymayarak hızla yoluna devam etti. Polis ekipleri otomobili takibe aldı ve kovalamaca sonucu şüpheliler ormanlık alanda yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Narkotik madde arama köpeği 'Alice' ile gerçekleştirilen aramalarda, 3 kilo 900 gram esrar, 6 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Üzerlerinde 1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mahir A., Emre D., Muhammet K. ve Berk Kerem G. isimli 4 şüpheli dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.