Üzerlerinde 1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar!

Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (22) isimli şahıslar yakalandı.

Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Şüphelilere yönelik yapılan üst ve araç aramalarında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.









