Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, uygulama noktasında şüpheli buldukları yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.
Otomobilin yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu madde çıktı.
YAKIT DEPOSUNDA KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!
Şüpheli buldukları otomobilde arama yapan polis ekipleri tarafından, aracın yakıt deposunda 16 şişe halinde zulalanmış toplam 16 kilo 600 gram ağırlığında metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Polis ekipleri tarafından, durdurulan aracın içerisinde bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)