Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposuna saklanmış 16 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.