Suç makinesinden güpegündüz tecavüz girişimi! Kadını soymaya çalıştı

Yayınlanma:
Bursa'da uyuşturucu etkisinde olan 31 yaşındaki bir erkek, güpegündüz tecavüz girişiminde bulundu. Yıldırım ilçesinde bir eczanede çalışan kadına saldıran erkek, üzerini soymaya çalıştı. Kadın, eczanede çalışan mesai arkadaşının yardımı ile kurtuldu. Saldırgan erkek tutuklandı. Erkeğin 10 suç kaydı olduğu öğrenildi, yanındaki 9 suç kaydı olan arkadaşı serbest bırakıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 30 Ekim sabah 10.00 sularında bir eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö, hava almak için dışarı çıktığı sırada 31 yaşındaki T.K. isimli erkeğin saldırısına uğradı. T.K genç kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.

D.Ö’nün çığlıklarını duyan iş arkadaşı hemen yardıma koşarak saldırıyı engelledi.

Kadın yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, D.Ö. telefonuna bakarken şüpheli yanına yaklaşıp üzerine atladı ve beline sarıldı.

eczane-onune-cikan-kadin-calisana-saldir-1024773-303966.jpg

Ardından yere düşen kadının üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştı. Saldırganın arkadaşı H.K. da olay yerine geldiği sırada, “Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı” diyen D.Ö.’nün yardımına eczanedeki arkadaşı koştu.

eczane-onune-cikan-kadin-calisana-saldir-1025701-3039661.jpg
Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.’nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI, YANINDAKİ ARKADAŞI SERBEST KALDI

Polis, olay sonrası kaçan T.K. ve H.K.’yi kısa sürede yakaladı.

eczane-onune-cikan-kadin-calisana-saldir-1024775-303966.jpg

Uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K., çıkarıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklandı.

eczane-onune-cikan-kadin-calisana-saldir-1024774-303966.jpg

H.K. ise 9 suç kaydına rağmen savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. H.K'nın görüntülerde arkadaşına engellediğine dair bir bir an yer almadı. Kadının, eczanedeki mesai arkadaş sayesinde kurtulduğu görüldü.

GEÇEN SENE DE İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

Ekim 2024'te benzer bir olay meydana gelmişti. Daha önce cinsel saldırı suçundan suç kaydı da olan iki erkek, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde en işlek mahallerinden Hüseyinağa'da 25 yaşındaki bir kadını takip edip tecavüz etmeye çalışmıştı. Kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtulmuştu. İfadesi alınıp serbest bırakılan şahıslar, kamuoyunun tepkisinin ardından yeniden gözaltına alınmışlardı ardından tutuklanmışlardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

