Bitlis merkezli 9 ilde dev operasyon: 608 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Türkiye çapında devasa bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, suç örgütünün çalışma yöntemini deşifre etti.

BANKA HESAPLARINI SATIN ALMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın aldığı ve bu hesapları yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanmasında kullandığı belirlendi. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerin yönettiği para hacminin 607 milyon 790 bin 575 TL olduğu tespit edildi.

46 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında 8'i hali hazırda cezaevinde bulunan toplam 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, 46 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜT LİDERİ İSTANBUL'DA ENSELENDİ

Suç örgütünün elebaşılarından biri olduğu değerlendirilen firari şüpheli Ö.K., İstanbul'da gerçekleştirilen özel operasyonla yakalandı. Ö.K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanın incelenmesiyle, şebekenin bağlantılarına dair soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.