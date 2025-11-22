Tokat’ta feci kaza! Otomobil sazlık alana uçtu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü yakınlarında, saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, Niksar'dan Erbaa ilçesine gitmekte olan Nazımcan Güner (32) idaresindeki otomobil, kontrolden çıktı ve sazlık alana düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hayrettin Bekol'un (37), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Pınar G.. (25) ise Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



