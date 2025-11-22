Pendik'te tekne faciası: Denize düşen kişi pervaneye kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te 16 Kasım’da Batı Mahallesi’ndeki marinaya gelen A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) denize açılmak üzere hazırlık yaptı. A.A.K.’nin kaptanlığındaki tekne, marinadan yaklaşık 10 metre açıldıktan sonra halatının çözülmemesi nedeniyle aniden durdu. Bu sırada dengesini kaybeden M.T. denize düştü.

Denize düşen M.T.’nin ayakları teknenin pervanesine takıldı. Yanındaki arkadaşları hemen müdahale ederek M.T.’yi denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından teknenin kaptanı A.A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Teknenin marinadan açılma anı, ani duruşu ve geri manevrası bölgedeki güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.