Trabzon'da 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, uzun süredir firari olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kurduğu özel ekiple önemli bir başarıya imza attı.

Ekip, yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, haklarında 12 yıldır yakalama kararı bulunan iki firari hükümlünün İstanbul'da saklandığını tespit etti.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan tespitler sonrası düzenlenen operasyonda, "eşyaların satın alınması, kabul edilmesi ve hırsızlık" suçlarından 7 yakalama kararı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" gibi suçlardan 47 yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.T. yakalandı.

Bursa'da tüfekli dehşet: Bir kişiyi öldürdü polise ateş açtı!

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri için Trabzon’a getirildi. Emniyetteki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından iki firari hükümlü de cezaevine teslim edildi.