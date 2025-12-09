Avcılar'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü

Avcılar Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina için bir süre önce kentsel dönüşüm kararı alınmış ve bina yaklaşık 8 ay önce tamamen tahliye edilmişti. 7 Aralık Pazar günü saat 21.00 sıralarında, binanın söküm işlemleri devam ederken, birinci kattaki daireye ait balkon aniden büyük bir gürültüyle çöktü.

Olayın hemen ardından sokağa gelen Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç ve zabıta ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, çevreyi hızla güvenlik şeridine alarak binanın yayalar ve çevre için oluşturduğu tehlikeyi önlemeye çalıştı. Karakoç, yapının ağır hasarlı olması nedeniyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yıkım sürecinin hızlandırılması yönünde talimat verdi.

"KOLONLARI ÇÜRÜK, ÇÖKME İHTİMALİ VAR"

Binanın söküm çalışmalarını yapan Deniz Tekgöz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada binanın durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Tekgöz, söküm izni bekledikleri sırada gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarında balkonun çöktüğünü gördüklerini belirterek şunları ekledi:

"Diğer taraftaki balkonlar da aynı şekilde hasar var. Çökme ihtimali de var. Çünkü kolonları çürük. Demirler tamamen çürümüş."

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları güvenlik şeridine riayet etmeleri konusunda uyardı.