20 dakika arayla iki iş yerini kurşunladılar! 4 kişi adliyede
Şanlıurfa'da iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyip iki kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli 4 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da geçen cumartesi günü iki farklı iş yerine motosikletle düzenlenen silahlı saldırılarda iki kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlk saldırı Akpıyar Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır yolu üzerindeki mobilya mağazasının sahibi Mustafa K., iş yerinin önünde durduğu sırada yaklaşan bir kişinin tabancayla art arda ateş etmesi sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şüpheli, yolun karşısında bekleyen motosiklete binerek hızla uzaklaştı.

20 DAKİKA SONRA BİR MARKETİ HEDEF ALDILAR

Yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki bir market hedef alındı. İş yerini açan Sedat A., yüzleri maskeli motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu ayağından vuruldu.

4 KİŞİ ADLİYEDE

Arka arkaya yaşanan saldırıların üzerine kapsamlı çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini tek tek analiz ederek eylemlerin farklı motosikletliler tarafından gerçekleştirildiğini ancak organize şekilde planlandığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen B.K., Y.T., M.K. ve B.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

