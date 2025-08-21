İş yerlerini kurşunladılar: Haraç çetesine operasyon

Yayınlanma:
İstanbul’da haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan çete üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da haraç almak için 11 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobil ya da motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ardından hızla kaçtıkları görülüyor.

yeni-proje-32.jpg

İLK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne ilk olarak İl jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 21 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda E.B.(20) ile E.K.(18) gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği tarafından suç örgütünün diğer üyelerini yakalamak için ikinci dalga operasyon yapıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak giren polis ekipleri şüpheliler M.D.(22), V.A.(20), Y.C.(19) ve İ.E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.’nin daha önceden poliste 2 suç kaydı bulunduğu ve olayların azmettiricisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden V.A.’nın ise benzer suçlardan poliste 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı