Sinop’ta otomobiller çarpıştı: 2 ölü 6 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ciddi bir trafik kazası yaşandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Türkeli-Ayancık karayolunun Gemiyanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yasin Ö. idaresindeki 57 ABJ 572 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Rıdvan Ö. tarafından kullanılan yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan toplam sekiz kişi yaralandı. Kazada yaralanan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Ayşe Ö, Hacer Ş, Yaşar Ş. ve Nafiye Ş. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Recep Kaya ve Avni Demirtaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer dört yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatarak incelemelerine devam ediyor.