Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!

Kaza, Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Sagimat Kavşağı'nda meydana geldi. Bilal K. idaresindeki minibüs, Abdullah K. yönetimindeki kamyon ve Mehmet A. idaresindeki TIR, yoldaki şiddetli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, TIR sürücüsü Mehmet A. aracın kabininde sıkıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücüyü titiz bir çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkardı. Kazada TIR sürücüsünün yanı sıra araçlarda bulunan Emine G, Elif A, Dilek B, Gül Hatun D. ve İsmet D. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.