Eski sevgiliye uyuşturucu kumpası! Evine saklayıp ihbarda bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakıp ardından ihbarda bulunan şüpheli, emniyet güçlerinin güvenlik kameraları üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Ö.T. (45) isimli kadının Çarşamba ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Adreste gerçekleştirilen detaylı aramalarda 1 kilo 398,33 gram esrar maddesi ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin ardından ev sahibi Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

KAMERA İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Ö.T.'nin evinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Ö.T.'nin eski erkek arkadaşı olan H.K.'nin (45) elinde bir poşetle evin çevresinde gezdiği, uyuşturucu maddeyi eve bıraktıktan sonra kaçtığı ve hemen ardından ihbarda bulunduğu tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARI

Güvenlik kameraları sayesinde kumpasın ortaya çıkarılmasının ardından H.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'İftira' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

