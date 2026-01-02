Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 yolcunun yaralandığı dehşet anları kamerada

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 yolcunun yaralandığı dehşet anları kamerada
Yayınlanma:
Diyarbakır’da bir yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda şarampole devrildi. Kaza sebebiyle 4 yolcu yaralanırken kaza anı, cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kırsal Tosunlu Mahallesi mevkiinde, saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, 65 yaşındaki Ö.A. kontrolündeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kaza sonucunda, yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!

4 yaralı, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

yolcu-otobusunun-sarampole-devrildigi-ka-1094229-324802.jpg

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Diğer taraftan, yaşanan kaza otobüsün içindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yaşanan panik anları da kameraya anbean yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

